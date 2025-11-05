Генштаб: з початку доби відбулось 260 бойових зіткнень

Станом на 22:00 5 листопада відбулося 260 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали одного ракетного й 43 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет й скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили 2351 дрон-камікадзе та здійснили 3177 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинувши 22 керовані бомби, а також здійснив 154 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема дев’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку противник 14 разів штурмував позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Бологівки та у бік Синельникового. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка. Українські захисники зупинили три ворожі атаки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 26 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Колодязі, Греківка, Новоєгорівка, Карпівка, Дерилове, Мирне, Шандриголове, Зарічне та у бік населених пунктів Коровин Яр й Дробишеве. Бої не вщухають у восьми локаціях.

Шістнадцять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Слов’янському напрямку – окупанти намагалися просунутись поблизу Ямполя, Дронівки, Сіверська, Серебрянки, Переїзного та у бік Званівки. Одне боєзіткнення триває.

Шість ворожих атак відбили наші оборонці поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Часів Яр, Федорівка та у бік Ступочок, на Краматорському напрямку.

На Костянтинівському напрямку росіяни 33 рази йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка та Русин Яр.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 93 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Маяк, Никанорівка, Федорівка, Червоний Лиман, Миролюбівка, Покровськ, Лисівка, Звірове, Новопавлівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Філія та Ялта. В деяких локаціях бої точаться дотепер.

Проводяться заходи щодо блокування противника, який намагається просочуватися та накопичуватися в місті Покровськ. Триває активна протидія спробам груп ворожої піхоти закріпитися.

В Покровську Сили оборони України здійснюють ударно-пошукові дії. Зокрема залучені штурмові підрозділи 425 ОШП, оператори СБС, зведені групи ССпО, ВСП ЗСУ, СБУ, НГУ та ГУР МОУ. Посилено військові частини, які обороняють місто.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку загалом було знешкоджено 119 окупантів, із них 94 – безповоротно. Також українські воїни уразили 12 укриттів для особового складу, антену БпЛА, наземну безпілотну систему та одиницю автомобільної техніки противника.

На Олександрівському напрямку ворог 31 раз намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Піддубне, Січневе, Олександроград, Вороне, Соснівка, Степове, Вербове, Привільне, Новогригорівка та Першотравневе. Бої тривають у семи локаціях.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 12 бойових зіткнень в районах населених пунктів Новомиколаївка, Успенівка, Охотниче та Зелений Гай, три боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення – противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожі штурми у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків – без особливих змін.

Сьогодні варто відзначити воїнів 34 окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.