НАБУ і САП передали до суду справу про розкрадання понад 50 млн грн в Укрзалізниці

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду обвинувальний акт у справі про заволодіння коштами Укрзалізниці на загальну суму понад 50 млн грн.

Як ідеться на сайті НАБУ, у 2018 році приватний підприємець створив організовану злочинну групу, до якої входили посадовці УЗ та підконтрольні бізнесмени. Організатор забезпечив призначення своїх людей на керівні посади, щоб встановити контроль над фінансовими потоками держкомпанії.

У 2018–2021 роках змовники забезпечили перемогу підконтрольної фірми в тендері на закупівлю пневмоінструментів. Компанія постачала продукцію за завищеною ціною, через що Укрзалізниця переплатила 11,4 млн грн, які учасники схеми привласнили.

Крім того, у 2018–2019 роках ця ж група організувала перемогу підконтрольних компаній у тендерах на постачання запчастин до вантажних вагонів, заволодівши ще 38,9 млн грн держпідприємства.

Схему викрили у лютому 2024 року, а в листопаді матеріали справи відкрили стороні захисту.

Нині перед судом постануть 10 осіб, серед яких шість чинних або колишніх посадовців Укрзалізниці.