Росіяни двічі атакували Запорізький район, постраждала цивільна

У Малокатеринівці зруйновано будинки.

Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти двічі атакували Малокатеринівку у Запорізькому районі. Є руйнування і постраждала. 

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни нанесли 2 удари по території запорізького району — травмовано жінку.  Ворог вдарив по Малокатеринівці. Зруйновано приватні будинки. Жінка 37-ми років дістала поранень", — ідеться у повідомленні. 
