Росіяни двічі атакували Запорізький район, постраждала цивільна

Російські окупанти двічі атакували Малокатеринівку у Запорізькому районі. Є руйнування і постраждала.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни нанесли 2 удари по території запорізького району — травмовано жінку. Ворог вдарив по Малокатеринівці. Зруйновано приватні будинки. Жінка 37-ми років дістала поранень", — ідеться у повідомленні.