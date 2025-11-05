Росіяни збільшили кількість ракетних та авіаударів на півдні України, — Сили оборони

У жовтні російські війська збільшили кількість ракетних атак на 15% та активізували використання FPV-дронів і авіаційних бомб на південному напрямку. Найбільше постраждали Одеська, Запорізька та Дніпропетровська області.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин.

За його словами, у жовтні зафіксовано 39 ракетних ударів, серед яких 13 балістичних і 26 крилатих, тоді як у вересні їх було 34.

Кількість ударів FPV-дронами зросла на 36% — понад 26,5 тисяч проти 19,5 тисяч у вересні.

Найактивніше ворог застосовував дрони в Запорізькій області (близько 15,5 тис. ударів) та на Херсонщині (понад 9 тис.).

Також різко зросла кількість авіаційних ударів із коригованими авіабомбами — з 247 у вересні до 551 у жовтні. На 51% збільшилося використання баражуючих боєприпасів типу "Ланцет" і "Молнія" — 109 випадків проти 72 місяцем раніше.

Водночас застосування "Шахедів" на півдні дещо знизилося — на 3%, із 916 до 891 удару, проте найбільше від них постраждали Дніпропетровська та Одеська області.

Кількість артилерійських обстрілів також значно зросла — зараз окупанти випускають 1 500–1 600 боєприпасів на добу (раніше 600–700). Щодня на півдні фіксують до 35 обстрілів населених пунктів, серед яких найбільше потерпають Херсон, Запоріжжя, Нікополь, Комишуваха та Берислав.

"Щодня ми фіксуємо жертви серед мирного населення: три–п’ять, іноді до десяти людей отримують поранення, на жаль, є й загиблі", — наголосив Волошин.

Речник підкреслив, що активність ворога на південному напрямку має терористичний характер, оскільки обстріли цілеспрямовано ведуться по мирних населених пунктах.