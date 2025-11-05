Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли Костянтинівку, є поранені і пошкодження

Ворог застосував по місту авіабомби та вдарив з артилерії.

Росіяни обстріляли Костянтинівку, є поранені і пошкодження
Фото: скріншот

Російські окупанти атакували з артилерії та завдали авіаударів по місту Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської ОВА Сергій Горбунов.

Внаслідок артилерійського обстрілу у місті поранення отримала одна цивільна особа. Постраждалий самостійно звернувся за допомогою до лікарні в місті Дружківка. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості. 

Також пошкодження зазнав багатоквартирний будинок.

Крім того, окупанти завдали по Костянтинівці три авіаудари керованими авіабомбами ФАБ-250. Унаслідок ударів пошкоджені три багатоповерхівки та будівля котельні. 

За попередніми даними, звернень до екстрених служб не надходило, нових поранених до лікарень Дружківки та Краматорська не доставляли.

  • Російські окупанти завдали п’ять ударів керованими авіабомбами по об’єктах вугільної галузі на Донеччині. Унаслідок атаки пошкоджені котельня, адміністративні та складські приміщення підприємств.
﻿
