Росіяни обстріляли Костянтинівку, є поранені і пошкодження

Російські окупанти атакували з артилерії та завдали авіаударів по місту Костянтинівка Донецької області.
Про це повідомляє очільник Костянтинівської ОВА Сергій Горбунов.
Внаслідок артилерійського обстрілу у місті поранення отримала одна цивільна особа. Постраждалий самостійно звернувся за допомогою до лікарні в місті Дружківка. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.
Також пошкодження зазнав багатоквартирний будинок.
Крім того, окупанти завдали по Костянтинівці три авіаудари керованими авіабомбами ФАБ-250. Унаслідок ударів пошкоджені три багатоповерхівки та будівля котельні.
За попередніми даними, звернень до екстрених служб не надходило, нових поранених до лікарень Дружківки та Краматорська не доставляли.
- Російські окупанти завдали п’ять ударів керованими авіабомбами по об’єктах вугільної галузі на Донеччині. Унаслідок атаки пошкоджені котельня, адміністративні та складські приміщення підприємств.