Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці

Поляки зазначили, що ця цифра не враховує ані повернення, ані те, що одна людина могла перетинати кордон кілька разів.

Інформація про те, що за два останніх місяці з України виїхали 100 тисяч чоловіків віком 18-22 роки, не відповідає дійсності.

Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на польську прикордонну службу.

Речник польської прикордонної служби Анжей Южвяк підтвердив, що з 26 серпня по 26 жовтня прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі. Але це стосується всіх зовнішніх ділянок польського кордону - з Україною, Білоруссю, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску.

Южвяк наголосив, що при цьому одна особа могла перетинати кордон декілька разів.

Він додав, що кількість чоловіків віком 18-22 років, які за цей час виїхали з Польщі в Україну, складає понад 45 300 осіб.

26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону і дозволив чоловікам віком до 22 років безперешкодно перетинати кордон України.