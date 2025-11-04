Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці

Інформація про те, що за два останніх місяці з України виїхали 100 тисяч чоловіків віком 18-22 роки, не відповідає дійсності.
Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на польську прикордонну службу.
Речник польської прикордонної служби Анжей Южвяк підтвердив, що з 26 серпня по 26 жовтня прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі. Але це стосується всіх зовнішніх ділянок польського кордону - з Україною, Білоруссю, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску.
Южвяк наголосив, що при цьому одна особа могла перетинати кордон декілька разів.
Він додав, що кількість чоловіків віком 18-22 років, які за цей час виїхали з Польщі в Україну, складає понад 45 300 осіб.
26 серпня уряд оновив порядок перетину державного кордону і дозволив чоловікам віком до 22 років безперешкодно перетинати кордон України.
Про підготовку рішення, яке б дозволило чоловікам 18-22 років виїжджати з України президент повідомляв ще раніше. Дотепер обмеження дозволяли виїзд лише тих, хто не досягнув 18-річного віку, якщо не йдеться про спеціальні дозволи.
Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. Однак ті, хто не досягнув цього віку, можуть добровільно підписати контракти.
29 жовтня видання The Telegraph повідомило, що майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років покинули Україну після того, як були послаблені правила виїзду.