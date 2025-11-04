Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСуспільствоЖиття

Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці

Поляки зазначили, що ця цифра не враховує ані повернення, ані те, що одна людина могла перетинати кордон кілька разів.

Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Ілюстративне фото
Фото: Прикордонна служба Польщі

Інформація про те, що за два останніх місяці з України виїхали 100 тисяч чоловіків віком 18-22 роки, не відповідає дійсності. 

Про це повідомляє BBC News Україна з посиланням на польську прикордонну службу. 

Речник польської прикордонної служби Анжей Южвяк підтвердив, що з 26 серпня по 26 жовтня прикордонна служба провела понад 98 500 перевірок громадян України чоловічої статі віком 18-22 років, які в'їжджали до Польщі. Але це стосується всіх зовнішніх ділянок польського кордону - з Україною, Білоруссю, Російською Федерацією, а також на повітряних та морських пунктах пропуску.

Южвяк наголосив, що при цьому одна особа могла перетинати кордон декілька разів.

Він додав, що кількість чоловіків віком 18-22 років, які за цей час виїхали з Польщі в Україну, складає понад 45 300 осіб.

  • Про підготовку рішення, яке б дозволило чоловікам 18-22 років виїжджати з України президент повідомляв ще раніше. Дотепер обмеження дозволяли виїзд лише тих, хто не досягнув 18-річного віку, якщо не йдеться про спеціальні дозволи. 

  • Мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. Однак ті, хто не досягнув цього віку, можуть добровільно підписати контракти.

  • 29 жовтня видання The Telegraph повідомило, що майже 100 тисяч українських чоловіків віком 18-22 років покинули Україну після того, як були послаблені правила виїзду.
