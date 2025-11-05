ГоловнаСуспільствоПодії

Голова ГО «Українські угорці» отримав премію Wesley за протидію російській та угорській пропаганді

Також Шкіряка відзначили за підтримку українських бійців.

голова громадської організації «Українські угорці» Крістіан Шкіряк отримує премію Wesley
Фото: Тетяна Веремєєва/РБК Україна

У Бучі на Київщині 5 листопада вручили угорську премію імені Джона Веслі, яку цього року отримав голова громадської організації «Українські угорці» Крістіан Шкіряк, передає «РБК-Україна».

Шкіряк виборов премію за активну проукраїнську позицію, протидію російській та угорській пропаганді, а також підтримку українських військових.

Керівник «Українських угорців» — етнічний угорець із Закарпаття, волонтер Революції Гідності. Повномасштабну війну зустрів у Бучі, де мешкав із родиною, і встиг евакуюватися за кілька годин до окупації міста. Згодом разом із військовим 128-ї бригади Віктором Трошкі заснував організацію «Українські угорці», яка налагоджує міжнаціональний діалог, бореться з дезінформацією та допомагає ЗСУ.

  • Премію Wesley заснував Теологічний коледж у Будапешті 2012 року. Її вручають за «видатну суспільну роль» у житті угорського народу. Минулого року лавреатом став посол США в Угорщині.
