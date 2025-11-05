Голова ГО «Українські угорці» отримав премію Wesley за протидію російській та угорській пропаганді

У Бучі на Київщині 5 листопада вручили угорську премію імені Джона Веслі, яку цього року отримав голова громадської організації «Українські угорці» Крістіан Шкіряк, передає «РБК-Україна».
Шкіряк виборов премію за активну проукраїнську позицію, протидію російській та угорській пропаганді, а також підтримку українських військових.
Керівник «Українських угорців» — етнічний угорець із Закарпаття, волонтер Революції Гідності. Повномасштабну війну зустрів у Бучі, де мешкав із родиною, і встиг евакуюватися за кілька годин до окупації міста. Згодом разом із військовим 128-ї бригади Віктором Трошкі заснував організацію «Українські угорці», яка налагоджує міжнаціональний діалог, бореться з дезінформацією та допомагає ЗСУ.
- Премію Wesley заснував Теологічний коледж у Будапешті 2012 року. Її вручають за «видатну суспільну роль» у житті угорського народу. Минулого року лавреатом став посол США в Угорщині.