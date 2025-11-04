Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Нафта дешевшає на тлі занепокоєння профіцитом після рішення ОПЕК+ призупинити підвищення видобутку на початку 2026 року

За даними джерел Reuters в ОПЕК+, рішення про паузу у видобутку пролобіювала Росія, яка через санкції Заходу стикається зі складнощами в нарощуванні експорту.

Нафта дешевшає на тлі занепокоєння профіцитом після рішення ОПЕК+ призупинити підвищення видобутку на початку 2026 року
Фото: СЗРУ

Світові ціни на нафту знизилися у вівторок після того, як інвестори розцінили рішення ОПЕК+ призупинити підвищення видобутку у першому кварталі 2026 року як сигнал можливого надлишку пропозиції на ринку, пише Reuters. 

Ф’ючерси на Brent подешевшали на $0,37 (–0,6%) — до $64,52 за барель, а WTI — на стільки ж, до $60,68.

У неділю країни ОПЕК+ домовилися про незначне збільшення видобутку у грудні, але вирішили призупинити подальші підвищення у першому кварталі наступного року. З квітня об’єднання збільшило квоти приблизно на 2,9 млн барелів на добу (близько 2,7% світових поставок), але з жовтня сповільнило темпи через прогнози профіциту.

«Ринок може розцінити це як першу ознаку визнання можливого надлишку пропозиції з боку ОПЕК+, які раніше залишалися оптимістами щодо попиту», — зазначив Су́вро Саркар з DBS Bank.

Водночас керівники кількох великих європейських енергокомпаній не погоджуються з прогнозами профіциту, вказуючи на зростання попиту. Заступник міністра енергетики США Джеймс Данлі також заявив, що не очікує надлишку нафти у 2026 році.

За даними джерел Reuters в ОПЕК+, рішення про паузу пролобіювала Росія, яка через санкції Заходу стикається зі складнощами в нарощуванні експорту. У жовтні США та Британія запровадили обмеження проти «Роснефти» та «Лукойлу».

Попри це, JP Morgan вважає, що санкції не зупинять російських виробників, хоча ризики збоїв зросли.
﻿
