Мальдіви запровадили заборону куріння для народжених після 2006 року

Мальдівські острови стали першою країною світу, яка офіційно запровадила заборону куріння для молодого покоління - тютюнові вироби не продаватимуть тим, хто народився 1 січня 2007 року та пізніше.

Як пише BBC, заборона цигарок стала наступним кроком після того, як минулоріч Мальдіви зробили незаконними будь-які дії з електронними сигаретами чи вейпами.

Туристи, які відвідають архіпелаг, теж змушені будуть коритися новому закону. В уряді переконані, що це не призведе до падіння популярності місцевих курортів, адже "люди їдуть не для куріння, а заради пляжів, моря, сонця та чистого повітря".

Ще дві країни - Нова Зеландія та Сполучене Королівство - анонсували намір заборонити тютюнокуріння для молоді. Проте новий новозеландський уряд скасував відповідну законодавчу ініціативу. А у Британії заборону ще не розглядала Палата лордів, хоча у Палаті громад голосування було успішним.