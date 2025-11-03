Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Президентка Танзанії Хассан склала присягу на новий термін. Опозиція заявила про сотні смертей на протестах

Згідно з інформацією Управління ООН з прав людини, у трьох містах загинуло щонайменше 10 людей.

Президентка Танзанії Хассан склала присягу на новий термін. Опозиція заявила про сотні смертей на протестах
Самія Сулуху-Хассан під час передвиборчої кампанії
Фото: EPA/UPG

Президентка Танзанії Самія Сулуху-Хассан, яка керувала країною з 2021 року після смерті попередника, сьогодні склала присягу очільниці держави – вже як обрана на виборах.

Про це повідомляє France24.

Політикиня стала переможницею минулотижневих виборів, отримавши 97,66% голосів. Вибори спричинили масові протести у всій східноафриканській країні.

Хассан склала присягу на церемонії на військовій базі в адміністративній столиці Додома. Раніше державне національне мовлення повідомило, що громадськість не буде присутня на заході.

65-річна Хассан балотувалася лише проти кандидатів від невеликих партій після того, як її головних суперників з двох найбільших опозиційних політичних сил дискваліфікували з перегонів.

Свідки повідомляють, що під час голосування минулої середи спалахнули жорстокі протести, демонстранти підпалили урядові будівлі, а поліція застосувала проти них сльозогінний газ та вогнепальну зброю. Під час інавгурації Хассан у понеділок все ще був відключений інтернет.

Опозиціонери заявили, що під час протестів загинули сотні людей. Водночас, згідно з інформацією Управління ООН з прав людини, у трьох містах загинуло щонайменше 10 людей.

  • У серпні поліція Танзанії заарештувала лідерів головної опозиційної партії країни та сотні її прихильників під час розгону заходу. Затримання відбулися в неділю в місті Мбея, де партія мала провести конференцію з нагоди Міжнародного дня молоді, у якій планувалася участь близько 10 000 молодих людей. 
