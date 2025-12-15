Повені вбили у Марокко понад 20 людей

Раптові повені, спричинені зливами, вбили щонайменше 21 особи в прибережному місті Сафі у західній частині Марокко, повідомляє DW.
Година сильної зливи в неділю викликала потужний потік каламутної води, яка затопила десятки будинків і магазинів, знесла автомобілі та перекрила доступ до багатьох доріг в атлантичному портовому місті за 300 кілометрів на південь від столиці Рабата.
Влада повідомила, що також близько 32 осіб отримали поранення, більшість з яких виписали з лікарні.
Щонайменше 70 будинків і підприємств у старій частині Сафі були затоплені.
Рівень води знизився до вечора неділі, рятувальники після цього продовжували пошук інших можливих постраждалих.
Тим часом метеорологічна служба попередила, що завтра у північноафриканській країні очікуються ще сильніші зливи.
Марокко нині переживає період інтенсивних опадів і снігопадів після семи років поспіль сильної посухи, яка призвела до виснаження низки основних водосховищ країни.
- Кількість загиблих унаслідок повеней та зсувів на початку грудня в Азії сягнула до понад 900 людей. Сотні людей залишаються зниклими безвісти.