КНДР випустила близько 10 ракет під час візиту Гегсета у регіон

Північна Корея випустила близько 10 артилерійських снарядів із системи реактивного залпового вогню під час спільного візиту міністрів оборони Південної Кореї та США до демілітаризованої зони (DMZ), яка розділяє дві Кореї.

Як пише Yonhap, про це повідомили у вівторок південнокорейські військові.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), КНДР здійснила запуск ракет у напрямку акваторії північної частини Жовтого моря близько 16:00 у понеділок.

Запуск відбувся менше ніж за годину до прибуття міністра оборони США Піта Гегсета до табору Боніфас на південь від спільної зони безпеки у межах DMZ, для спільного візиту до кордону з міністром оборони Республіки Корея Ан Гю Баком.

Також військові підтвердили, що Північна Корея випустила ще близько 10 артилерійських снарядів у суботу близько 15:00, коли президент Південної Кореї Лі Чже Мьон проводив саміт із головою КНР Сі Цзіньпіном у південно-східному місті Кьонджу.

Хоча такі запуски з використанням реактивних систем залпового вогню не порушують резолюцій Ради Безпеки ООН, 240-міліметрові установки Північної Кореї здатні вражати Сеул і навколишні райони.