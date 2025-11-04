Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Світ

КНДР випустила близько 10 ракет під час візиту Гегсета у регіон

Снаряди випускали у бік Жовтого моря.

Фото: Фото з відкритих джерел

Північна Корея випустила близько 10 артилерійських снарядів із системи реактивного залпового вогню під час спільного візиту міністрів оборони Південної Кореї та США до демілітаризованої зони (DMZ), яка розділяє дві Кореї.

Як пише Yonhap, про це повідомили у вівторок південнокорейські військові.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), КНДР здійснила запуск ракет у напрямку акваторії північної частини Жовтого моря близько 16:00 у понеділок. 

Запуск відбувся менше ніж за годину до прибуття міністра оборони США Піта Гегсета до табору Боніфас на південь від спільної зони безпеки у межах DMZ, для спільного візиту до кордону з міністром оборони Республіки Корея Ан Гю Баком.

Також військові підтвердили, що Північна Корея випустила ще близько 10 артилерійських снарядів у суботу близько 15:00, коли президент Південної Кореї Лі Чже Мьон проводив саміт із головою КНР Сі Цзіньпіном у південно-східному місті Кьонджу.

Хоча такі запуски з використанням реактивних систем залпового вогню не порушують резолюцій Ради Безпеки ООН, 240-міліметрові установки Північної Кореї здатні вражати Сеул і навколишні райони.

  • У жовтні Пхеньян також здійснив кілька пусків балістичних ракет малої дальності  приблизно за тиждень до запланованого візиту президента США Дональда Трампа до Південної Кореї.
