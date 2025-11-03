Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
ГоловнаСвіт

Розвідка: Росія дедалі більше потрапляє в економічну залежність від Китаю

Байкал і Сибір стають ресурсною базою для Пекіна.

Розвідка: Росія дедалі більше потрапляє в економічну залежність від Китаю
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Росія стрімко занурюється в економічну залежність від Китаю, особливо на Далекому Сході та в Сибіру, де сировинні проєкти фактично перетворюють регіон на постачальника ресурсів для Пекіна.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Одним із яскравих прикладів є Зашуланське вугільне родовище в Забайкаллі, яке розробляє спільне підприємство російської En+ Group Олега Деріпаски та китайської Shenhua Group.

Видобуток на родовищі розрахований на сто років, а з 2027 року планується транспортувати до Китаю п’ять мільйонів тонн вугілля щорічно — близько 500 вантажівок на добу. Для цього будується нова автомагістраль, що проходитиме всього за 200 метрів від сільських городів і поблизу джерела мінеральної води "Ямаровка". 

Попри обіцянки влади, більшість робочих місць отримали китайські спеціалісти, тоді як місцеві громади залишились осторонь від проєкту.

Місцеві екологи занепокоєні тим, що будівництво знищує кедрові ліси та загрожує рідкісним видам рослин. Спроби перенести трасу далі від заповідної зони буксують у бюрократичних процедурах.

Економічна присутність Китаю помітна й у сфері туризму. В Іркутській області активно розвиваються маршрути для китайських туристів, а бізнесмени з КНР скуповують землю й будують готелі на узбережжі Байкалу. 

Місцеві підприємці скаржаться на витіснення з ринку, тоді як китайські інвестори дедалі частіше називають Байкал "своїм". За оцінками експертів, на Далекому Сході вже проживає до двох мільйонів громадян Китаю.

Таким чином, навіть Байкал — символ природного багатства Росії — поступово опиняється в зоні китайських економічних інтересів, що підкреслює втрату Москвою контролю над власними ресурсними регіонами.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies