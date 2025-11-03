Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСвіт

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відвідає Білий дім

Зустріч запланована на 18 листопада. 

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відвідає Білий дім
Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман
Фото: EPA/UPG

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відвідає Білий дім з офіційним робочим візитом.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що він має зустрітись там із президентом США Дональдом Трампом.

“Візит відбувається на тлі того, як Трамп наполягає на тому, щоб Саудівська Аравія приєдналася до списку країн, які приєдналися до Авраамських угод”, - йдеться у повідомленні. 

Reuters нагадує, що у 2020 році Дональд Трамп досяг угод з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом та Марокко щодо нормалізації відносин з Ізраїлем.

Втім, саудівці вагаються приєднатися до цих угод через відсутність кроків щодо палестинської державності.

  • 13 травня президент США Дональд Трамп і наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман підписали низку двосторонніх угод, спрямованих на поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами.
  • Загальний обсяг зобов’язань Саудівської Аравії перед США оцінюється у $600 мільярдів, з яких $142 мільярди припадає на оборонне партнерство. Угода передбачає постачання сучасного військового обладнання та послуг для модернізації збройних сил Саудівської Аравії. Зокрема, йдеться про системи ППО, космічні технології, безпеку на морі та навчальні програми.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies