Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відвідає Білий дім

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман відвідає Білий дім з офіційним робочим візитом.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що він має зустрітись там із президентом США Дональдом Трампом.

“Візит відбувається на тлі того, як Трамп наполягає на тому, щоб Саудівська Аравія приєдналася до списку країн, які приєдналися до Авраамських угод”, - йдеться у повідомленні.

Reuters нагадує, що у 2020 році Дональд Трамп досяг угод з Об'єднаними Арабськими Еміратами, Бахрейном, Суданом та Марокко щодо нормалізації відносин з Ізраїлем.

Втім, саудівці вагаються приєднатися до цих угод через відсутність кроків щодо палестинської державності.