Румунія підписала угоду з Rheinmetall про будівництво порохового заводу

Румунія підписала угоду з німецькою компанією Rheinmetall про будівництво порохового заводу.
Про це повідомляє AP.
Прем'єр-міністр Румунії Іліє Болоян привітав спільне підприємство з найбільшим європейським виробником зброї як ознаку того, що Румунія “стає гравцем з потенціалом в оборонній промисловості Південно-Східної Європи”.
Він наголосив, що Румунія вступає на новий етап через ситуацію з безпекою у Східній Європі.
В свою чергу генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що порох, який вироблятиметься на заводі, “потрібен у всьому світі, і особливо в Європі”, і зробить Румунію ключовим гравцем в оборонній екосистемі континенту.
Очікується, що будівництво заводу вартістю 535 мільйонів євро у місті Вікторія в повіті Брашов розпочнеться у 2026 році, триватиме три роки та створить близько 700 місцевих робочих місць.
27 серпня Rheinmetall відкрив найбільший у Європі завод з виробництва артилерійських боєприпасів в Унтерлюссі, поблизу Ганновера.
Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що в безпечному регіоні України виділили землю для будівництва заводу Rheinmetall.
Латвія та німецький виробник зброї Rheinmetall AG підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва в Латвії заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.