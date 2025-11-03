США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Румунія підписала угоду з Rheinmetall про будівництво порохового заводу

Очікується, що будівництво заводу розпочнеться наступного року.

Румунія підписала угоду з Rheinmetall про будівництво порохового заводу
Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер дзвонить у дзвоник, який відкриває торгівлю на Франкфуртській фондовій біржі
Фото: EPA/UPG

Румунія підписала угоду з німецькою компанією Rheinmetall про будівництво порохового заводу.

Про це повідомляє AP.

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Болоян привітав спільне підприємство з найбільшим європейським виробником зброї як ознаку того, що Румунія “стає гравцем з потенціалом в оборонній промисловості Південно-Східної Європи”.

Він наголосив, що Румунія вступає на новий етап через ситуацію з безпекою у Східній Європі.

В свою чергу генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що порох, який вироблятиметься на заводі, “потрібен у всьому світі, і особливо в Європі”, і зробить Румунію ключовим гравцем в оборонній екосистемі континенту.

Очікується, що будівництво заводу вартістю 535 мільйонів євро у місті Вікторія в повіті Брашов розпочнеться у 2026 році, триватиме три роки та створить близько 700 місцевих робочих місць.
