Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСвіт

Аеропорт німецького Бремена призупиняв роботу через дрон

Хто саме керував безпілотником – досі невідомо.

Аеропорт німецького Бремена призупиняв роботу через дрон
Фото: EPA/UPG

Учора ввечері у Німеччині призупиняв роботу аеропорт міста Бремен після появи невідомого безпілотника.

Про це повідомило агентство AFP, пише Європейська правда.

Дрон помітили близько від аеропорту приблизно о 19:30 за місцевим часом, розповів представник місцевої поліції.

За даними правоохоронців, повітряний рух зупиняли майже на годину. Водночас досі невідомо, хто керував дроном.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.

У зв’язку з цим земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, який наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями у разі необхідності збивати безпілотники.

У Бундестазі казали, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.
