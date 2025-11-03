Аеропорт німецького Бремена призупиняв роботу через дрон

Хто саме керував безпілотником – досі невідомо.

Учора ввечері у Німеччині призупиняв роботу аеропорт міста Бремен після появи невідомого безпілотника.

Про це повідомило агентство AFP, пише Європейська правда.

Дрон помітили близько від аеропорту приблизно о 19:30 за місцевим часом, розповів представник місцевої поліції.

За даними правоохоронців, повітряний рух зупиняли майже на годину. Водночас досі невідомо, хто керував дроном.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.

У зв’язку з цим земельний уряд Баварії вже схвалив законопроєкт, який наділяє поліцію федеральної землі повноваженнями у разі необхідності збивати безпілотники.

У Бундестазі казали, що Німеччині, ймовірно, доведеться змінювати конституцію для ефективної протидії підозрілим безпілотникам – через обмеження, які наразі існують для Бундесверу та пов’язані з нацистським минулим країни.