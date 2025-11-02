США запевнили, що наразі не планують жодних ядерних випробувань

Ідеться лише про “системні тести” — неядерні вибухи на полігоні.

У США наразі не планують проводити ядерні вибухові випробування, заявив міністр енергетики Кріс Райт, пише Bloomberg.

За словами Райта, йдеться лише про “системні тести” — неядерні вибухи, які перевіряють усі інші компоненти боєголовки, щоб переконатися, що вони правильно формують геометрію для запуску ядерної реакції.

“Це не ядерні вибухи. Мешканцям біля полігону в Неваді не варто хвилюватися — ніяких грибоподібних хмар вони не побачать”, — сказав міністр в етері Fox News.

Раніше Дональд Трамп заявив, що доручив Пентагону почати випробування “на рівних умовах” із іншими країнами, зокрема, з Росією, яка нещодавно повідомила про тестування ядерного підводного дрона і крилатої ракети з ядерним двигуном.

США не проводили вибухових ядерних випробувань із 1992 року, коли президент Джордж Буш-старший запровадив мораторій.