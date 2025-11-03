Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Світ

ЗМІ: Велика Британія передала Україні нову партію ракет Storm Shadow

Озброєння надали, аби Київ мав достатні запаси перед зимовими місяцями. 

Storm Shadow
Фото: Defense Express

Уряд Великої Британії нещодавно передав Україні нову партію крилатих ракет “Storm Shadow”, щоб Київ міг продовжити свою кампанію далекобійних ударів по Росії. 

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Скільки саме ракет отримала Україна – не відома. Їх надали, аби Україна мала достатні запаси перед зимовими місяцями. Лондон стурбований тим, що Кремль посилюватиме атаки на цивільних українців.

Раніше президент США Дональд Трамп знову виключив можливість відправки ракет “Tomahawk” до України. “Storm Shadow” допомогли ЗСУ вражати критично важливі цілі на території Росії . У жовтні українські військові заявили, що вразили російський хімічний завод саме цією ракетою.

“Storm Shadow” – це високоточні керовані ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів. Вони на низькій висоті з високою швидкістю, використовуючи поєднання автономної навігації, GPS та навігації за рельєфом місцевості.

Уряд Великої Британії не повідомив, скільки ракет “Storm Shadow” передав Україні від початку війни, і не повідомляє про передачу озброєння регулярно.

  • Українські війська вперше запустили британську далекобійну зброю по військових цілях у Росії у листопаді минулого року. 
  • День перед цим Україна вперше розгорнула американські армійські тактичні ракетні системи ATACMS – після рішення адміністрації тодішнього президента Джо Байдена дозволити обмежене використання Києвом цієї зброї для ураження цілей у Росії. 
  • Storm Shadow можуть застосовуватися з максимальною ефективністю лише за наявності даних про цільове призначення від США.
﻿
