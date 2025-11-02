Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

Бельгія скаржиться, що підозрілі дрони шпигують за винищувачами F-16 і боєприпасами

Про конкретних винуватців не говорять, але натякають, що «варіантів небагато». 

винищувачі F-16, фото ілюстративне
Фото: Puolustusvoimat - Försvarsmakten

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що дрони, які нещодавно помітили над бельгійськими військовими базами, використовуються для шпигування за стратегічними об’єктами — зокрема за літаками F-16 та складами боєприпасів, пише Politico.

«Вони [дрони] прилітають, щоб шпигувати — подивитися, де стоять F-16, де зберігаються боєприпаси та інша стратегічно важлива інформація», — сказав Франкен в етері телеканалу RTBF.

За його словами, розслідування розпочали після повідомлень про появу безпілотників над авіабазою Kleine Brogel на півночі країни, де розміщені американські F-16, а згодом мають базуватися і винищувачі F-35.

Міністр не назвав конкретних винних, але натякнув, що «варіантів небагато». 

«Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це росіяни зараз — я не можу сказати, але мотиви зрозумілі, як і методи», — зазначив Франкен.

Він додав, що «війна сьогодні — це справжня війна дронів», і Міністерство оборони має бути готовим до цього. Наступного тижня Франкен представить план на 50 млн євро для створення національної системи протидії безпілотникам, який передбачає встановлення систем виявлення, засобів радіоелектронного глушіння БпЛА для захисту ключових об’єктів.
