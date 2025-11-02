Російський катер із прапором ПВК «Вагнер» зафіксувала Естонія на річці Нарва

«Чи знову «Вагнер» марширує на Москву, чи цього разу вони починають із Санкт-Петербурга?», - зіронізувала естонська сторона.

Естонія повідомила про появу російського катера під прапором «Вагнера» на річці Нарва, передає «Європейська правда».

Міністерство закордонних справ Естонії оприлюднило відповідні світлини у соцмережі Х.

На фото яких видно, як катер із російськими прикордонниками рухається Нарвою по кордону між Естонією та Ленінградською областю РФ.

«Чи знову «Вагнер» марширує на Москву, чи цього разу вони починають із Санкт-Петербурга? Важко сказати. З нашої точки зору, здається, що вони вже анексували російську прикордонну службу. Хто знає…», — іронічно прокоментувало естонське МЗС.

Також воно звернулося до російської сторони, аби вона прокоментувала інцидент.