ГоловнаСвіт

У Грузії мітингувальнику загрожує кримінальна відповідальність за перекриття дороги

Зурабу Ментешашвілі вже затримували на тій ж підставі 24 жовтня, він провів п'ять днів під адміністративним арештом.

У Грузії мітингувальнику загрожує кримінальна відповідальність за перекриття дороги
Антиурядові протести у Тбілісі, жовтень 2025 року
Фото: EPA/UPG

У Грузії затриманому 31 жовтня демонстранту Зурабу Ментешашвілі загрожує кримінальна відповідальність і до одного року позбавлення волі за перекриття дороги на проспекті Руставелі в Тбілісі.

Про це повідомляє Ехо Кавказу. 

Ментешашвілі вже затримували на тій ж підставі 24 жовтня, він провів п'ять днів під адміністративним арештом.

Згідно з поправками, прийнятими керівною партією “Грузинська мрія” 16 жовтня, повторне “перекриття дороги” протягом року після адміністративного покарання передбачає кримінальну відповідальність.

“У зв'язку з повторним скоєнням діяння розпочато розслідування за статтею 347, частина перша Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає порушення порядку проведення зборів чи маніфестаційЄ, – заявили у МВС країни.

За п'ять днів – з 27 по 31 жовтня – в адміністративному порядку було затримано 29 учасників акції на проспекті Руставелі. Вони “не підкорилися неодноразовим вимогам представників патрульної поліції” і, “незважаючи на нечисленність, знову перекрили проспект Руставелі, штучно утруднивши рух транспорту”.

  • 31 жовтня міжнародна правозахисна організація Amnesty International висловила “глибоке занепокоєння” через “серйозне посилення репресій” з боку влади Грузії.
  • 1 листопада став 339-м днем безперервних протестів, які розпочалися 28 листопада 2024 року – після заяви грузинського прем'єра Іраклія Кобахідзе про зупинення євроінтеграції країни.
