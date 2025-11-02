Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
​У Берліні затримали сирійця за підозрою в підготовці теракту

«Йдеться про планування джихадистськи вмотивованого теракту», - заявила прокуратура.

німецька поліція, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

У столиці Німеччини спецпризначенці затримали громадянина Сирії, якого підозрюють у плануванні теракту, пише видання n-tv.

За даними слідства, підозрюваний мав кілька зареєстрованих адрес у різних районах Берліна. Під час обшуків оперативники виявили матеріали, придатні для виготовлення вибухових пристроїв.

«Йдеться про планування джихадистськи вмотивованого теракту», — повідомив представник прокуратури.

Газета Bild написала, що чоловік міг обрати ціллю об’єкт у Берліні, однак офіційно місце можливого нападу поки не розголошують.

За інформацією прокуратури, підозрюваний поширював у соцмережах пропагандистські матеріали терористичної організації “Ісламська держава”, зокрема, пісні та гімни із закликами до насильства.
