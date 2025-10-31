Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Ексконгресмен США Ріттер: "Путін – це геноцидний убивця. Усе його життя було бикуванням"

"Єдине, що поважає Путін, – це сила, і єдиний спосіб досягти миру – це теж сила". 

Ексконгресмен США Ріттер: "Путін – це геноцидний убивця. Усе його життя було бикуванням"
Фото: EPA/UPG

Колишній конгресмен, республіканець старої школи Дон Ріттер порадив би президенту США Дональду Трампу в питанні російської війни виходити з того, що кремлівський очільник Владімір Путін є абсолютно недоговороздатним.

Про це Ріттер розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Моя порада була б така: Путін – це геноцидний убивця. Усе його життя було бикуванням – від участі у вуличних бандах у Ленінграді до прихованих оборудок у Санкт-Петербурзі після розпаду Радянського Союзу… Він коротун із комплексом низькорослої особи", - сказав він.

Ексконгресмен наголосив, що вважає Путіна "абсолютно недоговороздатним безжальним гангстером".

"Він, як сучасний Гітлер. Використовує капіталізм, щоб збагатитися, одночасно тримаючи свій народ у жорстких лещатах", – зауважив Ріттер.

Він наголосив, що єдине, що поважає Путін, – це сила, і єдиний спосіб досягти миру – це теж сила.

На його переконання, російський очільник не має наміру чи бажання завершити війну в Україні за нинішніх обставин, бо це поставило б під загрозу його позицію всередині країни, а можливо, і його життя. 

Ріттер також додав, що американський народ дедалі більше розуміє, що Путін – це не просто російський націоналіст, який прагне відродити радянську чи царську імперію або боїться вторгнення НАТО. 

"Вони бачать, що він – убивця, який прагне утриматися при владі", - сказав ексконгресмен. 
﻿
