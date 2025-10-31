Канада надає фінансову допомогу Україні для відновлення енергетичної інфраструктури

Приблизно $50 млн із використають для закупівлі та доставки газових компресорів у Харківську область.

Канада вирішила пришвидшити надання фінансової допомоги Україні для відновлення енергетичної системи, пошкодженої внаслідок російських ударів, ідеться на сайті канадського уряду.

Канада достроково перерахувала 10 млн доларів у межах свого $70-мільйонного внеску до Фонду підтримки енергетики України. Кошти спрямують на ремонт критично важливої енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками.

У зв’язку з останніми обстрілами об’єктів газової інфраструктури глава МЗС Аніта Ананд оголосила, що приблизно $50 млн із внеску Канади використають для закупівлі та доставки газових компресорів у Харківську область. Це обладнання необхідне для відновлення подачі газу та стабілізації енергосистеми перед зимовим сезоном.

Це фінансування є частиною майже $22 млрд допомоги, яку Канада вже надала Україні — у сфері економічній, військовій, гуманітарній, безпековій та розвитку.