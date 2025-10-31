Литовська залізниця припиняє транзит продукції "Лукойлу" до Калінінградської області

Литовська залізниця (LTG) заявила, що припинить транспортування нафтопродуктів від російської компанії “Лукойл” до Калінінградської області.

Про це повідомляє LRT.

Компанія заявила, що дотримується таким чином режиму санкцій, запроваджених США та Великобританією, які обмежують продаж та транспортування нафти та нафтопродуктів “Лукойлу” та “Роснефти”.

“Жодна з компаній групи LTG не має прямих договірних відносин з “Лукойлом” чи “Роснефтью”. Продукція "Лукойлу" перевозиться транзитом експедиторами, чиї особи ми не можемо розкрити через договірні зобов'язання”, – повідомили в Литовській залізниці.

У перевізника запевнили, що після закінчення перехідного періоду для виконання існуючих контрактів, LTG не здійснюватиме транспортні операції за участю підсанкційних компаній.

Торік LTG перевезла загалом 371 тис. тонн нафтопродуктів до російського ексклаву, з яких 345 тис. тонн – це партії “Лукойлу”. Водночас продукція “Роснефти” не перевозилася через Литву ні минулого, ні цього року. Цього року LTG перевезла 194 тис. тонн нафти “Лукойлу” до та з Калінінграда.