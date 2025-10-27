Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Російський обстріл зруйнував школу у Запорізькому районі, поранено жінку

Окупанти вдарили керованими авіабомбами по селищі Тернувате. 

60-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по селищі Тернувате. Зруйновано школу та приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені господарські споруди.  

Поранена жінка отримує усю необхідну медичну допомогу.

  • Упродовж минулої доби унаслідок російських атак у Запорізькій області загинула людина, ще одна – поранена. Впродовж доби окупанти завдали 701 удар по 24 населених пунктах.
