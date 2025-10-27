Російський обстріл зруйнував школу у Запорізькому районі, поранено жінку

60-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни вдарили керованими авіабомбами по селищі Тернувате. Зруйновано школу та приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені господарські споруди.
Поранена жінка отримує усю необхідну медичну допомогу.
- Упродовж минулої доби унаслідок російських атак у Запорізькій області загинула людина, ще одна – поранена. Впродовж доби окупанти завдали 701 удар по 24 населених пунктах.