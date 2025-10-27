Російський обстріл зруйнував школу у Запорізькому районі, поранено жінку

Росіяни вдарили керованими авіабомбами по селищі Тернувате. Зруйновано школу та приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені господарські споруди.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies