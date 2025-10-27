Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаКультура

Польський поет Яцек Подсядло отримав значиму премію за переклад віршів Василя Стуса

Поет від початку вторгнення також є волонтером для українського фронту.

CultHub
У Вроцлаві відбулося вручення Премії за найкращий поетичний переклад Ossolineum 2025. Лауреатом цьогорічної нагороди став відомий польський поет і есеїст Яцек Подсядло — за переклад другого тому віршів Василя Стуса, який побачив світ у 2024 році у варшавському видавництві Староміський будинок культури.

Книжка називається «Czas twórczości / Dichtenszeit i listy z niewoli, t. 2». Переклад листів Стуса та передмову до збірки підготував Марцін Ґачковський. Раніше видавництво вже опублікувало перший том «Часу творчості» — з листами поета до сина, а невдовзі готує до друку третій том.

Фото: зі сторінки Польського Інституту у фейсбуці

Премія Ossolineum щороку відзначає перекладачів і видавців поетичних творів, перекладених польською мовою. Переможець отримує статуетку та грошову винагороду в розмірі 10 тисяч злотих, а окрему статуетку вручають і видавцеві.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
