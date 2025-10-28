Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
ГоловнаКультура

Укрпошта випустить марку до Дня української писемності та мови

Поштова художня марка “Мова” вийде 30 жовтня.

Укрпошта випустить марку до Дня української писемності та мови
Фото: Укрпошта

Укрпошта випустить художню марку до Дня української писемності та мови.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

“У центрі композиції – жінка у національному вбранні, у вінку та коралях. Біля неї – біла птаха, символ вільної душі та чистоти, а також півень, що уособлює вогонь та пробудження. Навколо розквітає світ із калини та соняшників. Соняшник – це завжди про сонце, світло і добробут, а калина – про любов, материнство, красу, але також мужність та незламність. Поруч, на човні-чайці, козак Мамай із кобзою. Він – волелюбність та пісня, що пам’ятає історію. За його спиною сходить сонце, а в його серці – дерев’яна церква. Це образ духовності й відродження. Над усім здіймаються кольорові стрічки вінка. Зелена – молодість і життя, блакитна – небо і вода, жовтогаряча – родючість землі”, - розповіли в Укрпошті.  

Автором марки став український художник-графік Миколай Кочубей, чиї роботи зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка. 

Поштова художня марка “Мова” вийде 30 жовтня тиражем 180 тис. примірників, вона має номінал М (для пересилання внутрішніх простих листів до 250 г).

Придбати марку можна буде онлайн, а також у відділеннях національного поштового оператора.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies