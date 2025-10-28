Укрпошта випустить марку до Дня української писемності та мови

Укрпошта випустить художню марку до Дня української писемності та мови.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

“У центрі композиції – жінка у національному вбранні, у вінку та коралях. Біля неї – біла птаха, символ вільної душі та чистоти, а також півень, що уособлює вогонь та пробудження. Навколо розквітає світ із калини та соняшників. Соняшник – це завжди про сонце, світло і добробут, а калина – про любов, материнство, красу, але також мужність та незламність. Поруч, на човні-чайці, козак Мамай із кобзою. Він – волелюбність та пісня, що пам’ятає історію. За його спиною сходить сонце, а в його серці – дерев’яна церква. Це образ духовності й відродження. Над усім здіймаються кольорові стрічки вінка. Зелена – молодість і життя, блакитна – небо і вода, жовтогаряча – родючість землі”, - розповіли в Укрпошті.

Автором марки став український художник-графік Миколай Кочубей, чиї роботи зберігаються у Національному музеї Тараса Шевченка.

Поштова художня марка “Мова” вийде 30 жовтня тиражем 180 тис. примірників, вона має номінал М (для пересилання внутрішніх простих листів до 250 г).

Придбати марку можна буде онлайн, а також у відділеннях національного поштового оператора.