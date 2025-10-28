В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаКультура

Наша культура і відрізняє нас від ворога

Днями на Галичині відбувся Global Culture Forum 2025Форум зібрав чимало учасників, серед них: третій президент України Віктор Ющенко, дипломати з п’ятнадцяти країн, митці, меценати, підприємці та міжнародні експерти. Підприємець і партнер проєкту CultHub Сергій Устенко взяв участь у третій дискусії в рамках форуму Heritage, Identity & Diplomacy: Ukraine’s Cultural Voice in the World («Спадщина, ідентичність і дипломатія: український голос культури у світі»). Учасники панелі говорили на тему «Культура як інструмент дипломатії та формування міжнародного іміджу». Публікуємо його частину виступу в дискусії. 

CultHub

Сергій Устенко під час виступу
Фото: Олексій Сіроткін
Сергій Устенко під час виступу

Якщо говорити про те, чому мені важливо підтримувати культурну дипломатію, то вважаю, що це річ, яка апріорі потребує підтримки. Якщо ж розгортати цю ідею далі, то я вважаю, що компанії після певного рівня не можуть собі дозволити здійснювати просто операційну діяльність, просто рекламувати свою продукцію. Вони повинні підтримувати проєкти, які роблять їх видимими.

І я вважаю, що культурна дипломатія, зокрема проєкт CultHub — це якраз той проєкт, який може робити хвилі. Він, як лінза, підсвічує проєкти, які можуть зробити Україну модною. А це дуже важливо.

Є проєкти, які потрібні тут, усередині України, для ознайомлення населення з власною культурою, а є ті, що потрібні у світі. Бо за межами України люди звикли до іншого.

Сергій Устенко (ліворуч)
Фото: Олексій Сіроткін
Сергій Устенко (ліворуч)

Друге, що я хотів би сказати: є один з моїх улюблених фільмів «Air America» — про пілотів, які здійснювали логістичні операції для ЦРУ. Там був дуже цікавий діалог між цинічним досвідченим пілотом, якого грає Мел Гібсон, і молодим ідеалістом-пілотом, якого грає Роберт Дауні-молодший: і цей молодший його запитує, навіщо той літає? Ти, мовляв, цинік, у тебе немає ідеалів, навіщо це тобі? І старший йому відповідає, що в нього є така концепція суботнього вечора. Каже йому, що якщо брати нашу буденність, то, напевно, в нас багато спільного з Радянським Союзом, але чим ми відрізняємось — це те, як ми проводимо суботній вечір. І я вважаю, що той рівень культурного дозвілля, той рівень культури, який ми маємо, якраз і відрізняє нас у першу чергу від нашого ворога.

Фото: Олексій Сіроткін
 

Сергій Устенко, підприємець, власник компанії "Карпатські мінеральні води"
Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies