Наша культура і відрізняє нас від ворога

Днями на Галичині відбувся Global Culture Forum 2025 . Форум зібрав чимало учасників, серед них: третій президент України Віктор Ющенко, дипломати з п’ятнадцяти країн, митці, меценати, підприємці та міжнародні експерти. Підприємець і партнер проєкту CultHub Сергій Устенко взяв участь у третій дискусії в рамках форуму Heritage, Identity & Diplomacy: Ukraine’s Cultural Voice in the World («Спадщина, ідентичність і дипломатія: український голос культури у світі»). Учасники панелі говорили на тему «Культура як інструмент дипломатії та формування міжнародного іміджу». Публікуємо його частину виступу в дискусії.

Фото: Олексій Сіроткін Сергій Устенко під час виступу

Якщо говорити про те, чому мені важливо підтримувати культурну дипломатію, то вважаю, що це річ, яка апріорі потребує підтримки. Якщо ж розгортати цю ідею далі, то я вважаю, що компанії після певного рівня не можуть собі дозволити здійснювати просто операційну діяльність, просто рекламувати свою продукцію. Вони повинні підтримувати проєкти, які роблять їх видимими.

І я вважаю, що культурна дипломатія, зокрема проєкт CultHub — це якраз той проєкт, який може робити хвилі. Він, як лінза, підсвічує проєкти, які можуть зробити Україну модною. А це дуже важливо.

Є проєкти, які потрібні тут, усередині України, для ознайомлення населення з власною культурою, а є ті, що потрібні у світі. Бо за межами України люди звикли до іншого.

Фото: Олексій Сіроткін Сергій Устенко (ліворуч)

Друге, що я хотів би сказати: є один з моїх улюблених фільмів «Air America» — про пілотів, які здійснювали логістичні операції для ЦРУ. Там був дуже цікавий діалог між цинічним досвідченим пілотом, якого грає Мел Гібсон, і молодим ідеалістом-пілотом, якого грає Роберт Дауні-молодший: і цей молодший його запитує, навіщо той літає? Ти, мовляв, цинік, у тебе немає ідеалів, навіщо це тобі? І старший йому відповідає, що в нього є така концепція суботнього вечора. Каже йому, що якщо брати нашу буденність, то, напевно, в нас багато спільного з Радянським Союзом, але чим ми відрізняємось — це те, як ми проводимо суботній вечір. І я вважаю, що той рівень культурного дозвілля, той рівень культури, який ми маємо, якраз і відрізняє нас у першу чергу від нашого ворога.