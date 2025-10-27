Українці зможуть подати понад 10 нових категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків у Дії

Дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має сплатити за завдані збитки Україні.

До кінця 2025 року українці зможуть подавати ще понад 10 нових категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків у Дії — від втрати бізнесу до пошкодження інфраструктури.

Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Як зазначила заступниця міністра Валерія Коваль, дані з Реєстру стануть основою для майбутніх репарацій, які Росія має сплатити за завдані Україні руйнування та злочини.

«Разом із Реєстром збитків ми зробили систему максимально людяною: навіть якщо у вас немає фото чи офіційного акта — достатньо власного опису події. Ваші слова — це теж доказ. Це теж частина правди, яку ми маємо зафіксувати», — сказала Коваль.

Наразі триває бета-тестування категорії А3.3 “Втрата житла або місця проживання”, а також відбір тестувальників для ще двох категорій — А1.2 “Вимушене переміщення за межі України” та А3.5 “Втрата приватного підприємництва”.

До кінця наступного року Мінцифра планує додати понад 10 нових типів заяв, що охоплюватимуть: