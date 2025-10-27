Зеленський: головною ціллю окупантів є Покровськ, там тривають запеклі бої

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про ситуацію на Донеччині, зокрема у місті Покровськ.

За словами Президента, найбільша активність російських військ зараз зосереджена в районі Покровська та прилеглих територій. Саме там окупанти сконцентрували найбільше ударних сил і продовжують активні штурмові дії.

"Бої тривають і в самому місті. Це в них головна ціль — саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку — це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави", — наголосив Зеленський.

Президент подякував усім військовим, які мужньо тримають оборону та боронять країну від ворога.