«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: головною ціллю окупантів є Покровськ, там тривають запеклі бої

Найбільша активність російських військ зосереджена в районі Покровська.

Зеленський: головною ціллю окупантів є Покровськ, там тривають запеклі бої
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про ситуацію на Донеччині, зокрема у місті Покровськ.

За словами Президента, найбільша активність російських військ зараз зосереджена в районі Покровська та прилеглих територій. Саме там окупанти сконцентрували найбільше ударних сил і продовжують активні штурмові дії.

"Бої тривають і в самому місті. Це в них головна ціль — саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку — це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави", — наголосив Зеленський.

Президент подякував усім військовим, які мужньо тримають оборону та боронять країну від ворога.

  • У місті Покровськ тривають бої з ворожими групами, що завдяки чисельній перевазі в силах і засобах змогли потрапити до населеного пункту і накопичитися в різних його частинах. Окупанти, що проникнули до міста, не намагаються там закріпитися, а натомість збираються просуватися на північ.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies