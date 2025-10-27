Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині поліцейські “Білого янгола” евакуювали трьох літніх людей

Евакуація з с. Осинове проходила в надзвичайно складних умовах.

На Харківщині поліцейські “Білого янгола” евакуювали трьох літніх людей
Екіпаж "Білий янгол"
Фото: Нацполіція

У Куп’янському районі Харківської області поліцейські спецпідрозділу “Білий янгол” евакуювали трьох літніх людей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Евакуація проходила в надзвичайно складних умовах. У населеному пункті тривають постійні артилерійські обстріли та авіаудари, а над територією курсують ворожі дрони, створюючи постійну загрозу для життя мирного населення”, - розповіли в поліції.

Зазначається, що правоохоронці вивезли з с. Осинове до більш безпечного місця 73-річного чоловіка та жінок віком 75 і 71 рік.

Поліція закликає мешканців не зволікати з рішенням про евакуацію, і у разі потреби звертатись за телефонами: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12 - офіційні контакти спецпідрозділу “Білий янгол”.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies