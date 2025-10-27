На Харківщині поліцейські “Білого янгола” евакуювали трьох літніх людей

Евакуація з с. Осинове проходила в надзвичайно складних умовах.

У Куп’янському районі Харківської області поліцейські спецпідрозділу “Білий янгол” евакуювали трьох літніх людей.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Евакуація проходила в надзвичайно складних умовах. У населеному пункті тривають постійні артилерійські обстріли та авіаудари, а над територією курсують ворожі дрони, створюючи постійну загрозу для життя мирного населення”, - розповіли в поліції.

Зазначається, що правоохоронці вивезли з с. Осинове до більш безпечного місця 73-річного чоловіка та жінок віком 75 і 71 рік.

Поліція закликає мешканців не зволікати з рішенням про евакуацію, і у разі потреби звертатись за телефонами: 102, 067-177-07-40, 095-285-70-12 - офіційні контакти спецпідрозділу “Білий янгол”.