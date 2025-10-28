Депортація українських дітей до РФ: що з судовими процесами в Україні

У Шевченківському районному суді Києва на підготовчому етапі перебуває справа щодо депортації двох малолітніх дітей з Херсонського обласного будинку дитини до Москви. Обвинуваченим вже опубліковані виклики до суду, їм призначили захисників від Центру безоплатної правової допомоги. Якщо обвинувачені тричі не з'являться, то прокуратура зможе клопотати про заочний розгляд справи in absentia. Детальніше про цю справу та інші провадження щодо депортації і переміщення українських дітей з окупованих територій, розповіла Ксенії Новицькій начальник відділу Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Яніна Тертична, спеціально для LB.ua.

Фото: babynyar.gov.ua начальник відділу Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Яніна Тертична

Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво в основному магістральному провадженні щодо депортації і переміщення українських дітей з окупованих територій, заявила ювенальна прокурорка. У березні 2024 року року на підставі зібраних доказів про депортацію двох малолітніх дітей з Херсонського обласного будинку дитини на територію країни-агресора ювенальні прокурори Офісу генпрокурора спільно зі слідчими СБУ заочно повідомили про підозру двом громадянкам РФ, наближених до президента Росії. Одна з підозрюваних — депутатка державної думи федеральних зборів РФ, яка фактично є довіреною особою лідера партії “Справедлива Росія” Сергія Миронова, інша — його дружина.

У Генпрокуратурі не повідомляють їх імена, проте ймовірно мова йде про Яну Лантратову та Інну Варламову.

Депортували дівчинку та хлопчика нібито на медичне обстеження

“Слідство зʼясувало, що наприкінці серпня 2022 року вищезгадані особи прибули до тимчасово окупованого Херсону, нібито з “офіційним візитом”, щоб визначити конкретних дітей з метою їх подального вивезення. Для цього вони відвідали дитячий заклад, який був незаконно створений окупаційною адміністрацією на базі Херсонського обласного будинку дитини. Згодом, вони організували депортацію двох дітей — дівчинки віком 11 місяців і хлопчика майже двох років під приводом додаткового медичного обстеження. При цьому лише дівчинка була сиротою, а хлопчик тимчасово перебував у закладі через складні сімейні обставини”, — повідомила Яніна Тертична.

Як зʼясувало слідство, за станом здоровʼя діти не потребували жодних додаткових перевірок чи лікування. Крім того, прокурорка зауважила, що саме на території окупованого Херсона працювали лікарні і були лікарі, які у випадку захворювання чи погіршення стану здоров'я, могли надати кваліфіковане лікування цим двом дітям. А отже, підстав для їх вивезення за межі країни не було.

Фото: Офіс генерального прокурора/Telegram Депутатка держдуми РФ та її спільниця у Будинку дитини в Херсоні.

Змінили персональні дані: у дівчинки лишилася лише дата народження

Слідство каже, що дітей вивезли до Московської області, де їм видали свідоцтва про народження російського зразка і одна із обвинувачених, а саме — Інна Варламова, дружина лідера партії “Справедлива Росія” Сергія Миронова, разом зі своїм чоловіком, керівником цієї політичної партії, удочерили дівчинку та змінили її персональні дані.

“Фактично у дитини залишилось лише вірна дата народження, а все інше — ім'я, прізвище, по-батькові дитини були змінені. Хлопчика віддали до органів опіки Московської області через психологічні вади розвитку. Наразі його місцезнаходження невідомо. Тобто, вони взяли дитину, і як тільки зʼясувалося, що хлопчик має певні вади, просто віддали його органам опіки”, — сказала Тертична.

За даним фактом, у лютому 2025 року Офіс Генерального прокурора направив обвинувальний акт до суду за ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнний злочин, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Ця стаття передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років.

Ця справа, як вже було зазначено вище, знаходиться на підготовчому етапі в суді. За словами Яніни Тертичної, наразі проходить витримання процедури виклику двох обвинувачених громадянок РФ.

“Виклики друкували на сайті Офісу Генерального прокурора та в Урядовому курʼєрі, як це передбачено КПК. Однак слідчі встановлювали електронні пошти чи телефони підозрюваних, і відправляли їм інформацію через відповідні месенджери. Станом на жовтень 2025 року, відповідей від них не було отримано. Якщо вони не зʼявляться на судові засідання у відповідності до процедури, то прокуратура клопотатиме про заочний розгляд справи in absentia”, — прокоментувала вона.

Фото: змі окупантів Інна Варламова та Сергій Миронов

Наступне засідання у справі обвинувачених росіянок Варламової та Лантратової призначене на 2 грудня у Шевченківському райсуді Києва.

Ймовірні організатори і виконавці злочину

Слідство каже, що двоє вищезгаданих росіянок мали спільників, які причетні до депортації цих дітей до РФ, а також — до примусового переміщення ще 46 дітей до окупованого Криму. Це — громадяни України: так званий начальник «департамента охорони здоров’я окупованої Херсонської області» та в.о. головного лікаря «Херсонського обласного будинку дитини». Раніше їм було заочно повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину. Їх дії також кваліфікували за ч.2 ст. 28, ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України. Тож, їх судитимуть за воєнний злочин.

“Додатково їм інкриміновано незаконне переміщення 46 вихованців з Херсонського обласного будинку дитини до тимчасово окупованого Криму, яке вони вчиняли разом з підсанкційним депутатом державної думи федеральних зборів РФ, так званим «міністром охорони здоров’я АР Крим» та його заступником. Всім кваліфіковано не тільки вчинення безпосередньо депортації чи незаконного переміщення, але й вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групи осіб”, — додала ювенальна прокурорка.

Фото: ipc.org.ua Яна Лантранова

У цій справі також завершено розслідування та влітку 2025 року передано до суду.

Складність розслідувань

Загалом, на національному рівні Офісом Генпрокурора повідомлено про підозру 16 особам, включаючи вищезгаданих фігурантів, за фактом депортації або незаконного переміщення дітей. Варто додати, що у цьому переліку є особи, які підозрюються в інших епізодах депортації або незаконного переміщення. Тобто, вони стосуються не тільки Херсонського обласного будинку дитини, а й можливих злочинів у Донецькій, Миколаївській областях й інших дитячих закладів на Херсонщині. Ювенальна прокурка підкреслила, що сюди входять і громадяни РФ, і громадяни України. Наразі, щодо 10 осіб обвинувальні акти скеровані до суду і триває судовий розгляд, вироків по цим справам ще немає.

“Перш за все, складність розслідування цих справ полягає у відсутності доступу до тимчасово окупованих територій. Попри це, нам вдалося зібрати досить багато інформації з відкритих джерел. Вона зараз набуває особливої ваги, як інструмент виявлення, фіксації, документування фактів, що мають ознаки міжнародних воєнних злочинів”, — каже Яніна Тертична.

За її словами, велика робота проводиться у встановленні можливих свідків, очевидців вчинення даних злочинів.

Фото: Igor Kastyukevich Вивезення дітей до Росії з Херсонського будинку дитини

“Якщо говорити про Херсонський обласний будинок дитини, то там перебували не тільки діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, але й діти, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це означає, що вони мають батьків, яких ніхто не позбавляв права опіки. Діти перебували в закладі тимчасово. Ми обов'язково встановлюємо батьків цих дітей. З'ясовуємо чи надавали вони згоду на вивезення дітей, чи підтримує з ними зв'язок окупаційна адміністрація щодо дітей”, — зазначила Яніна Тертична.

Також слідчі органи проводять різного роду експертизи. За словами начальниці відділу Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора, у зв'язку з тим, що діти підростають, змінюються, то в усіх випадках, де це можливо, проводять молекулярно-генетичну експертизу — в рамках досудового розслідування збирають ДНК у родичів в Україні. Це роблять для того, аби в майбутньому, коли дітей повернуть в Україну, встановити, що це сама ця дитина, та воззʼєднати сімʼї.

Окрім цього, використовують й новітні технології, завдяки яким вдається спрогнозувати, як змінюються риси обличчя дитини з часом, аби застосовувати ці дані в пошуку викрадених Росією дітей.

“Наприклад, із цією дівчинкою, якій було 11 місяців. Злочин був вчинений у 2022 році. Наразі дитині майже чотири роки. Відтоді вона значно подорослішала і в неї змінилися риси обличчя. Тому, аби продовжити пошук цих дітей, необхідно вдаватися до всіх можливих експертиз та технологій”, — сказала вона.

Фото: EPA/UPG

Із групи 46 дітей — 7 повернули додому

Відтак, докладені зусилля вже дали свій результат. До України вдалося повернути 7 дітей з групи 46 дітей Херсонського обласного будинку дитини, які були депортовані та незаконно переміщенні з Херсона. Їх повернення додому відбувалися в декілька етапів.

“Нам вдалося повернути сина мамі. Її дитина опинилася у медичному закладі через складні життєві обставини в родині. Жінка не знала і не мала жодної інформації про те, що її син був вивезений до Криму. За її словами, окупаційна влада не вживала жодних заходів щодо воззʼєднання сімʼї”, — розповіла Яніна Тертична.

Депортовані 19,5 тисяч український дітей: цифра може бути іншою

Службою безпеки України перевіряється інформація Національного інформаційного бюро щодо переміщення та депортації близько 19,5 тисяч українських дітей з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей, тобто з територій, які були або залишаються тимчасово окупованими РФ.

“Ця цифра може бути зовсім іншою, оскільки українських дітей почали “евакуйовувати до більш безпечних регіонів” з так званих “ЛНР” та “ДНР” за тиждень до початку повномасштабного вторгнення. Правоохоронні органи встановлюють всі можливі обставини цих воєнних злочинів з боку РФ. Маємо надію, що всі наші діти повернуться додому”, — підсумувала прокурорка.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової саме за незаконну депортацію та переміщення українських дітей у березні 2023.

Цей матеріал підготовлено в рамках проєкту INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING (IWPR)"Правосуддя наживо".