Україна і лідери Європи опублікували спільну заяву: бої мають припинитися на поточних лінях фронту

Але кордони силою змінювати не будуть.

Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, польський прем'єр Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, фінський президент Александр Стубб і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен опублікували 21 жовтня спільну заяву про мир.

Лідери країни "міцно підтримують" позицію президента США Дональда Трампа про те, що бої мають припинитися негайно, на поточних лініях фронту, аби розпочати переговорний процес. Але про зміну кордонів йтися не може.

"Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою", – сказали в заяві.

Лідери країн констатують, що тактика зволікання Росії знову і знову доводила, що Україна – єдина сторона, яка серйозно ставиться до миру.

"Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство та руйнування. Тож ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішій можливій позиції – до, під час та після будь-якого припинення вогню. Ми повинні посилювати тиск на економіку Росії та її оборонну промисловість, доки Путін не буде готовий до миру. Ми розробляємо заходи для використання повної вартості іммобілізованих суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси", – йдеться у заяві.

Лідери країни цього тижня зберуться для обговорення цих заходів на "коаліції охочих" і в Раді Європи.

Контекст

17 жовтня Володимир Зеленський перебував із візитом у Білому домі. За результатами зустрічі Дональд Трамп заявив, що бої повинні припинитися на поточній лінії фронту. Зеленський підтвердив, що з ним обговорювали російську вимогу "віддати" окупантам Донецьку і Луганську області повністю. Говорив з ним про це американський спецпредставник Стів Віткофф, що неодноразово контактував з Москвою.

Трамп сказав, що не пропонував віддати Донбас. Він вважає, що потрібно припинити бойові дії, а в майбутньому домовлятися.

Зеленський підтримує позицію про необхідність якомога швидшого припинення бойових дій, але наголошує, що позиція України про окуповані землі незмінна – юридично вони ніколи не будуть визнані Росією.