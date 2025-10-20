Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Bloomberg: Італія готова долучитись до програми PURL

У якому обсязі Італія долучиться до програми, не повідомляється.

Bloomberg: Італія готова долучитись до програми PURL
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Фото: EPA/UPG

Італія висловила готовність оплатити закупівлю американської зброї для України в рамках спеціальної програми закупівель PURL.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зробив цю пропозицію на зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного договору минулого тижня.

Італія спочатку виступала проти участі в програмі, стверджуючи, що для України доступні інші шляхи постачання зброї. Зміна позиції частково була зумовлена побоюванням, що Італія може бути відсторонена, якщо в програмі почнуть домінувати деякі союзники, повідомили джерела видання.

Що відомо про PURL

  • PURL - Prioritised Ukraine Requirements List – програма, що передбачає відправку американської зброї в Україну за гроші європейських країн.

  • Угоду уклали у липні США і НАТО.

  • За інформацією Зеленського, у серпні додали у програму Нідерланди, Норвегію, Швецію, Данію, Канаду, Бельгію та Латвію. 

  • Більше половини з 32 держав-членів НАТО долучилися до ініціативи PURL для закупівлі американської зброї та підтримки України у війні проти РФ.
