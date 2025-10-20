Bloomberg: Італія готова долучитись до програми PURL

У якому обсязі Італія долучиться до програми, не повідомляється.

Італія висловила готовність оплатити закупівлю американської зброї для України в рамках спеціальної програми закупівель PURL.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто зробив цю пропозицію на зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного договору минулого тижня.

Італія спочатку виступала проти участі в програмі, стверджуючи, що для України доступні інші шляхи постачання зброї. Зміна позиції частково була зумовлена побоюванням, що Італія може бути відсторонена, якщо в програмі почнуть домінувати деякі союзники, повідомили джерела видання.

Що відомо про PURL