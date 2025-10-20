Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Що не так з мобілізацією
Росіяни обстріляли Осокорівку на Херсонщині

Поранень зазнав мирний мешканець.

Російські окупанти атакували село Осокорівку Херсонської області. Унаслідок атаки постраждав 36-річний цивільний.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 13:00 російські військові обстріляли Осокорівку Нововоронцовської громади. Внаслідок ворожої атаки 36-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію", — ідеться у повідомленні. 

Постраждалого госпіталізували.
