Росіяни обстріляли Осокорівку на Херсонщині

"Орієнтовно о 13:00 російські військові обстріляли Осокорівку Нововоронцовської громади. Внаслідок ворожої атаки 36-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

