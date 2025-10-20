Росіяни обстріляли Осокорівку на Херсонщині

Російські окупанти атакували село Осокорівку Херсонської області. Унаслідок атаки постраждав 36-річний цивільний.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 13:00 російські військові обстріляли Осокорівку Нововоронцовської громади. Внаслідок ворожої атаки 36-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію", — ідеться у повідомленні.
Постраждалого госпіталізували.
- Через ранковий російський обстріл Херсонської області загинула літня місцева жителька. Під атаку потрапило селище Антонівка Херсонського району.