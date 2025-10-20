Через ранковий обстріл РФ Херсонського району загинула жінка

Через ранковий російський обстріл Херсонської області загинула літня місцева жителька.
Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Під атаку потрапило селище Антонівка Херсонського району. Загинула жінка 1941 року народження.
Вона дістала поранення, несумісні з життям.
“Мої співчуття рідним і близьким вбитої”, ‒ зазначив Прокудін.
- Через російську агресію на Херсонщині минулої доби одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Ворог атакував 30 населених пунктів.