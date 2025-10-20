Через ранковий обстріл РФ Херсонського району загинула жінка

Вона дістала поранення, несумісні з життям.

Під атаку потрапило селище Антонівка Херсонського району. Загинула жінка 1941 року народження.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

