Венс полетів до Ізраїлю, щоб підтримати "крихке перемир'я"

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс разом із дружиною Ушею Венс вирушив до Ізраїлю на тлі взаємних звинувачень з боку Ізраїлю та ХАМАСу щодо порушення мирної угоди, досягнутої з ініціативи Білого дому.

Як пише "Укрінформ", Венс перед посадкою у літак не спілкувався з пресою, хоча напередодні анонсував журналістам свій намір здійснити поїздку на Близький Схід для того, щоб докласти зусиль до збереження крихкого миру.

В Ізраїлі віцепрезидент США, як очікується, проведе два дні, під час яких зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та президентом Іцхаком Герцогом. Також у програмі візиту розмова з родинами заручників та з полоненими, яких було звільнено в межах мирної угоди.