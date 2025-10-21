Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСвіт

Венс полетів до Ізраїлю, щоб підтримати "крихке перемир'я"

Завершення війни в Газі виявилося не таким остаточним, як анонсував Білий дім.

Венс полетів до Ізраїлю, щоб підтримати "крихке перемир'я"
Джей Ді Венс з дружиною Ушею Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс разом із дружиною Ушею Венс вирушив до Ізраїлю на тлі взаємних звинувачень з боку Ізраїлю та ХАМАСу щодо порушення мирної угоди, досягнутої з ініціативи Білого дому.

Як пише "Укрінформ", Венс перед посадкою у літак не спілкувався з пресою, хоча напередодні анонсував журналістам свій намір здійснити поїздку на Близький Схід для того, щоб докласти зусиль до збереження крихкого миру.

В Ізраїлі віцепрезидент США, як очікується, проведе два дні, під час яких зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та президентом Іцхаком Герцогом. Також у програмі візиту розмова з родинами заручників та з полоненими, яких було звільнено в межах мирної угоди.
Теми: , , , ,
﻿
