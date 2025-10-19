Reuters: Сили оборони Ізраїлю здійснили авіаудари на півдні Смуги Гази

Прикордонний перехід Рафах між Газою та Єгиптом досі залишається закритим.

Ізраїль відновив удари по південній частині Смуги Гази попри тижневе перемир’я, укладене за посередництва США, пише Reuters.

Ізраїльські війська 19 жовтня відновили атаки на Смугу Гази. Ізраїль і ХАМС звинувачують один одного у порушенні угоди, яка діяла з 11 жовтня.

Представник ізраїльських військових заявив, що бойовики ХАМАС здійснили кілька нападів на ізраїльські сили. "Обидва інциденти сталися на контрольованій Ізраїлем території. Це зухвале порушення припинення вогню", — сказав він.

У ХАМАС натомість заявили, що залишаються відданими угоді й звинуватили Ізраїль у численних порушеннях. За даними урядового інформаційного бюро Гази, з моменту оголошення перемир’я Ізраїль уже 47 разів порушував домовленості, внаслідок чого загинули 38 людей і 143 отримали поранення.

Наслідки недільних ізраїльських ударів наразі уточнюються, але це вже називають найсерйознішим випробуванням крихкого перемир’я.

Водночас, прикордонний перехід Рафах між Газою та Єгиптом залишається закритим. Ізраїль наполягає, що його відкриття неможливе до вирішення питань безпеки.

Також тривають суперечки щодо повернення тіл загиблих заручників: Ізраїль вимагає передачі решти 28 тіл, тоді як ХАМАС заявляє про складнощі з пошуком тіл, похованих під завалами.

Експерти зазначають, що відновлення бойових дій може зірвати план президента США Дональда Трампа щодо остаточного припинення війни. Ключові питання — роззброєння ХАМАС, управління Газою та створення палестинської держави — досі залишаються невирішеними.