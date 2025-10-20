Що не так з мобілізацією
Зеленський вважає, що ймовірний напад Росії на країни НАТО залежатиме від обставин

Вереснева атака на Польщу була спробою перевірки спроможностей ППО, сказав він. 

Зеленський вважає, що ймовірний напад Росії на країни НАТО залежатиме від обставин
Володимир Зеленський
Фото: BBC

Президент України Володимир Зеленський вважає, що те, чи нападе Росія на країни НАТО, залежатиме від обставин. А нещодавня атака дронів на Польщу була перевіркою.

При цьому Зеленський переконаний, що Владімір Путін хоче атакувати НАТО. Таку точку зору він висловив у розмові з NBC.

"Я думаю, він перевіряє, що країни можуть робити. Особливо після того, як вони передали частину своєї протиповітряної оборони України. Після того, як вони допомогли нам. Що вони можуть зробити, що можуть збити, яку кількість дронів", – пояснив Зеленський.

Під час атаки 10 вересня Росія запустила 19-20 дронів у Польщу, а збити там змогли лише чотири. 

"Цього недостатньо. І це атака не на 500 дронів, а на 19-20. Він робить це, він перевіряє, як країни НАТО відповідатимуть. Щоб розуміти, що відбувається. І також це російський тиск на Європу", – вважає він. 
