Для побудови бальної зали почали руйнувати східне крило Білого дому

Трамп обіцяв, що найвпізнаванішій споруді Вашингтона не буде завдано шкоди.

У Вашингтоні розпочалися роботи зі спорудження бальної зали на території комплексу Білого дому, яка є мрією для чинного президента Дональда Трампа і водночас приводом для критики на його адресу.

Як пише BBC, у понеділок будівельна техніка почала демонтаж у східному крилі президентської резиденції. Судячи зі світлин, було зруйновано облицювання бокової частини, на фото видно бетонні уламки та металеві кабелі.

Раніше Трамп запевняв, що проєкт передбачає зведення бальної зали біля Білого дому, але не у вигляді прямої прибудови. Республіканець стверджував, що історичній споруді, щодо якої він нібито є "фаном номер один", не буде завдано збитків.

Вартість спорудження бальної зали, яку нібито "хотіли мати усі президенти США", складе щонайменше 250 мільйонів доларів. За словами Трампа, фінанси надають "багато щедрих патріотів" - хоча опоненти президента стверджують, що він використовує бюджетні кошти.