Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
ЦПД: Росія втратила один з ключових елементів енергосистеми — підстанцію “Вешкайма”
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСвіт

Для побудови бальної зали почали руйнувати східне крило Білого дому

Трамп обіцяв, що найвпізнаванішій споруді Вашингтона не буде завдано шкоди.

Для побудови бальної зали почали руйнувати східне крило Білого дому
Руйнування східного крила Білого дому
Фото: BBC

У Вашингтоні розпочалися роботи зі спорудження бальної зали на території комплексу Білого дому, яка є мрією для чинного президента Дональда Трампа і водночас приводом для критики на його адресу.

Як пише BBC, у понеділок будівельна техніка почала демонтаж у східному крилі президентської резиденції. Судячи зі світлин, було зруйновано облицювання бокової частини, на фото видно бетонні уламки та металеві кабелі.

Раніше Трамп запевняв, що проєкт передбачає зведення бальної зали біля Білого дому, але не у вигляді прямої прибудови. Республіканець стверджував, що історичній споруді, щодо якої він нібито є "фаном номер один", не буде завдано збитків. 

Вартість спорудження бальної зали, яку нібито "хотіли мати усі президенти США", складе щонайменше 250 мільйонів доларів. За словами Трампа, фінанси надають "багато щедрих патріотів" - хоча опоненти президента стверджують, що він використовує бюджетні кошти. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies