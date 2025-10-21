Що не так з мобілізацією
Уряд Японії вперше очолила жінка​. Санае Такаїчі представить уряд сьогодні

Нову прем'єр-міністерку чекає зустріч з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня.

Санае Такаїчі очолила уряд Японії
Фото: EPA/UPG

Санае Такаїчі перемогла на парламентських виборах і стала прем'єр-міністеркою Японії. Такаїчі ‒ перша жінка, яка обійняла найвищу керівну посаду країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Вона отримала 237 голосів у впливовій нижній палаті, що на чотири голоси перевищило необхідну для підтвердження її перемоги більшість. Потім вона здобула перемогу у другому турі голосування у верхній палаті.

Піднесення Такаїчі до посади прем'єр-міністра є історичним досягненням для країни, яка має низький рівень представництва жінок у політиці. Керівниця уряду зіткнеться з низкою викликів, зокрема постійною інфляцією, напруженою ситуацією з безпекою та тривалою внутрішньою політичною нестабільністю.

Серед її першочергових завдань ‒ формування кабінету міністрів, який Такаїчі, як очікується, представить пізніше у вівторок. 

Найближчими днями вона також візьме участь у низці дипломатичних заходів, зокрема у візиті президента США Дональда Трампа до Японії наступного тижня.

"Залізна леді" Японії

BBC зазначає, що 64-річна консерваторка, відома в Японії як “Залізна леді”, захоплюється колишньою прем’єркою Великої Британії Маргарет Тетчер.

Це вже її третя спроба стати лідеркою країни. Вона стала четвертим прем’єр-міністром Японії за останні п’ять років від керівної Ліберально-демократичної партії (ЛДП), яка переживає серію корупційних скандалів. Саме тому японські прем’єри так часто змінюються.

Такаїчі належить до жорсткої, націоналістично орієнтованої фракції ЛДП і є політичною протеже покійного колишнього прем’єра Сіндзо Абе.

  • Вчора керівна Ліберально-демократична партія (ЛДП) Японії та опозиційна партія інновацій (JIP) підписали коаліційну угоду, що гарантувало обрання Такаїчі прем'єркою.
