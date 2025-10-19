Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
WP: Путін у розмові з Трампом вимагав, щоб Україна віддала Донеччину в обмін на завершення війни

Ба більше, за даними джерел спецпосланець Віткофф навіть наполягав, щоб українська делегація відмовилася від Донеччини.

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року.
Фото: EPA/UPG

Російський диктатор Владімір Путін під час телефонної розмови минулого тижня з президентом США Дональдом Трампом вимагав, щоб Україна передала Росії повний контроль над Донецькою областю. 

Про це повідомили два високопосадовці, знайомі зі змістом розмови, пише The Washington Post.

За словами джерел, Путін висунув цю умову як необхідну для завершення війни. Путін натякнув, що в обмін на Донеччину готовий віддати окуповані частини Запорізької та Херсонської областей.

Попри заяви Трампа про "оптимізм" щодо досягнення мирної угоди, вимоги Путіна свідчать, що він не відмовляється від своїх попередніх позицій. Росія та підконтрольні їй бойовики так званої "ДНР" контролюють частину Донецької області з 2014 року, але не змогли повністю її окупувати.

Трамп публічно не коментував вимогу Путіна. У заяві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі він лише написав у соцмережах: "Час зупинити вбивства й укласти УГОДУ! Досить крові. Нехай обидві сторони вважають себе переможцями, а історія розсудить".

Дехто в адміністрації Трампа розцінив вимугу Путіна як "певний прогрес" порівняно з вимогами, які той висував під час серпневої зустрічі в Анкориджі.

Однак у Європі такі ідеї назвали неприйнятними. Один із дипломатів заявив: "Це як продати їм їхню ж ногу — і нічого не отримати взамін".

За даними видання, під час п’ятничної зустрічі в Білому домі спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф навіть наполягав, щоб українська делегація погодилась на передачу Донецької області, аргументуючи це тим, що "регіон здебільшого російськомовний" — теза, яку у Києві назвали відверто проросійською.

Наступна зустріч Трампа і Путіна запланована в Угорщині у найближчі тижні. Підготовку до неї координує державний секретар США Марко Рубіо. У Києві цей саміт вважають шансом для започаткування реальних переговорів щодо припинення війни, але очікують чітких безпекових гарантій від США та Європи, щоб запобігти можливому новому вторгненню РФ.
﻿
