Російські хакери викрали секретні документи Міноборони Британії

Дані виклали у даркнет.

хакери
Фото: Reuters

Російська хакерська група Lynx викрала сотні конфіденційних документів, що містять дані про вісім військових баз Великої Британії, зокрема об’єкти Королівських ВПС і Військово-морських сил, а також імена та електронні адреси працівників Міністерства оборони, пише The Mail on Sunday.

Як зазначає видання, витік назвали «катастрофічним порушенням безпеки». Зловмисники отримали доступ до файлів, зламавши мережу підрядної компанії Dodd Group, яка виконує будівельні та сервісні контракти для Міноборони. Через цей «ланцюговий» злам хакери змогли обійти кіберзахист британських збройних сил.

Міноборони Британії підтвердило, що проводить розслідування кіберінциденту, ймовірно здійсненого Lynx, яке базується в Росії.

У витеклих документах — відомості про бази RAF Lakenheath (де розміщено американські винищувачі F-35 і, за повідомленнями ЗМІ, ядерні боєприпаси), RAF Portreath, RAF Predannack, а також військові об’єкти HMS Raleigh, HMS Drake та RAF St Mawgan.

На даркнеті опинилися імена, контакти, реєстраційні номери автомобілів, внутрішні інструкції з безпеки й навіть документи, позначені як «Official Sensitive».

Хакери заявили, що «тихо викачали близько 4 ТБ даних», і вже оприлюднили дві з чотирьох запланованих частин архіву.

Експерти попереджають, що навіть на перший погляд неважливі дані можуть допомогти ворогам побудувати розвідпрофіль британських оборонних структур.

У компанії Dodd Group підтвердили факт злому, заявивши, що «викрадено обмежений обсяг даних», а системи вже «захищено та відновлено».
Теми: ,
﻿
Читайте також
