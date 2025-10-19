Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСвіт

Розвідка: Росія готується підвищити податки через дефіцит бюджетів

Доходи бюджетів суттєво не збільшаться: підприємці шукатимуть способи уникнути сплати, а борги – зростатимуть.

Розвідка: Росія готується підвищити податки через дефіцит бюджетів
Фото: EPA/UPG

Регіони РФ готують до підвищення податків і скасування пільг, щоб "залатати" діри у своїх бюджетах, проте ці заходи навряд чи принесуть очікуваний ефект.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

У Новосибірській, Оренбурзькій, Ярославській, Воронезькій, Ульяновській областях, Дагестані та Красноярському краї вже почали планувати підвищення регіональних зборів. Зокрема, в трьох регіонах зросте транспортний податок: у Новосибірській області – на 10,9 %, у Красноярському краї – на понад 10 %, в Оренбурзькій – більш як на 30 %.

Новосибірська влада також планує скасувати понижувальний коефіцієнт під час сплати ПДФО з продажу нерухомості – податок нараховуватимуть із повної кадастрової вартості.

В Ульяновській області запропоновано скасувати пільгову ставку 1% для малого бізнесу на спрощеній системі. 

У Дагестані та Воронежі готують аналогічні кроки, а в Ярославській області губернатор доручив підняти земельний і майновий податки до граничного рівня.

Причиною цього є гострий дефіцит регіональних фінансів.

Сукупний дефіцит бюджетів суб’єктів федерації зріс у півтора раза – до 724,8 млрд рублів, а кількість дотаційних регіонів зросла з 45 до 68. Попри заплановане підвищення ставок, доходи бюджетів суттєво не збільшаться: підприємці шукатимуть способи уникнути сплати, а борги – зростатимуть.

Фінансова напруга вже змушує російську владу економити на всьому, навіть на тому, що донедавна вважалося недоторканним.

"Самарська область зменшила виплати за контракт із Міноборони у п’ять разів – з 2,1 млн до 400 тис. рублів. До мінімального рівня компенсації вже перейшли Татарстан, Ульянівська область, Чувашія та Марій Ел – ще одна ознака того, що в регіонах банально закінчуються гроші", — ідеться в повідомленні.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies