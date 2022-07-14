Netflix готується запропонувати глядачам дешевший варіант підписки з рекламою

Стрімінговий сервіс Netflix планує запропонувати глядачам дешевший варіант підписки, який міститиме рекламу.

Про це пише CNN.

Нововедення лише почали розробляти, терміни запуску “економ-підписки” невідомі.

У межах цього проєкту Netflix співпрацюватиме з Microsoft.

“Партнерство послідувало за несподіваним оголошенням у квітні про те, що Netflix (NFLX) буде відкрито для економічної підписки з рекламою”, – зазначає видання.

Саме такому розвитку подій генеральний директор стрімінгу Рід Хастінгс опирався протягом багатьох років.

Зазначимо, компанія переживає зараз один із найважчих періодів за свою 25-річну історію, втративши передплатників у першому кварталі 2022 року – вперше за понад 10 років.

Нагадаємо, Netflix пішов з російського ринку ще навесні, стрімінгова платформа видалила свій додаток на App Store та Google Play в Росії.