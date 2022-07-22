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Через значні втрати РФ більше не може досягнути своїх цілей в Україні, – розвідка Канади

РФ змушена поступово зменшувати свої стратегічні цілі.

Через значні втрати РФ більше не може досягнути своїх цілей в Україні, – розвідка Канади

Через значні втрати живої сили та техніки Росія, найімовірніше, більше не може досягнути своїх цілей в Україні.

Про це йдеться у Твіттері Розвідувального управління Збройних сил Канади.

“Через значні втрати особового складу та обладнання, Росія, найімовірніше, більше не має військової спроможності досягти своїх цілей в Україні”, – заявили розвідники.

Через це РФ змушена поступово зменшувати свої стратегічні цілі, а також надати обгрунтування здобутого нею часткового територіального контролю.

“Росія завжди мала максималістські географічні амбіції в Україні. Невдалі спроби Москви захопити Київ та північно-східні міста Чернігів, Суми й Харків на початку вторгнення, демонструють ці територіальні амбіції, які сягають далеко за межі Донбасу”, – зазначили канадці.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що географія завдань війни в Україні змінилася і нібито вийшла за межі Донецької і Луганської областей. "Це далеко не тільки "ДНР" і "ЛНР", це ще й Херсонська область, Запорізька область і низка інших територій", – заявив він.

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