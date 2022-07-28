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Строковик НГУ, який вразив сім повітряних цілей, став Героєм України, - МВС

Його назвали "Запорізький месник".

Строковик НГУ, який вразив сім повітряних цілей, став Героєм України, - МВС
Фото: Пресслужба Нацгвардіії

Строковик НГУ, який вразив з ПЗРК сім повітряних цілей отримав зірку Героя України.

Про це повідомило МВС на своєму офіційному Telegram-каналі з посиланням на брифінг начальника оперативного управління Головного управління НГУ Олексія Надточого.

«Військовослужбовець строкової служби НГУ 16 липня з ПЗРК збив крилату ракету, а 17 липня літак Су-25. Всього на його рахунку сім уражених цілей Росії – шість літаків та одна крилата ракета. Цей солдат – Герой України», - повідомив Олексій Надточий.

Нагадаємо, нещодавно "Запорізький месник" знищив шостий ворожий Су-25, а напередодні ліквідував крилату ракету.

Раніше повідомлялось, що в травні боєць Нацгвардії збив уже третій ворожий літак за півтора місяця служби.

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