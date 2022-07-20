Перехоплення СБУ: "Ми програємо...", – повідомляє окупант родичам

В їхньому полку залишилося близько 14 танків із 90.

Росіяни ніяк не можуть змиритися з тим, що українці тотально знищують їхні війська під Харковом.

Про це йдеться у перехопленій СБУ розмові окупанта, оприлюдненій на офіційному Telegram-каналі спецслужби.

Ця реальність різко контрастує з "переможними" картинками армії РФ, які їм показують по телевізору.

"Ну, это по телевизору вам так расписывают в красках. На самом деле тут совсем все по-другому. По телевизору такого не покажут и не скажут правду никогда. Мы проигрываем…" – розповідає окупант своїм родичам у Підмосков’ї.

За його словами, в їхньому полку залишилося близько 14 танків із 90, а рівень підготовки танкістів та артилеристів РФ дуже низький: "По два дня обучили и все, отправили на передок. А они не могут попасть вообще, просто не могут".

Крім того, російська артилерія "настолько кривая, что там можно в километрах измерять промахи".

"Тим часом мотивація українських захисників не змінилася, а якість озброєння тільки зростає", – резюмує своє повідомлення СБУ.

Також повідомлялось, що російські загарбники йшли захоплювати Харківщину за мапами 1969 року.