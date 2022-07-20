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Головне за ніч. Середа, 20 липня

Знищені "вагнерівці", обстріли Гуляйполя і Нікополя, вибухи на Миколаївщині, шанс для виробників зброї.

Головне за ніч. Середа, 20 липня
Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Ніч минула без кадрових потрясінь, на першому плані, як і ось уже майже п'ять місяців, новини з фронту та прифронтових міст і селищ.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що на Донецькому напрямку ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського. Веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають.

На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 липня – у новині.

Воїни 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського повністю ліквідували групу ПВК "Вагнер" ("Ліга").

Нагадаємо, за інформацією британської розвідки, підрозділи найманців приватної військової компанії "Вагнера" зазнали великих втрат у боях з українськими військовими на сході України. Багато "вагнерівців" загинуло в Попасній і Лисичанську.

Генштаб також інформує, що з 24 лютого по 20 липня російська армія втратила на війні в Україні близько 38 750 військових. Минулої доби українські військові знищили ще близько 200 окупантів, дев’ять танків і один літак.

Найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському напрямку. Про інші втрати загарбників – у нашій новині.

У Слов’янську на Донеччині після обстрілів російської армії з-під завалів приватного житлового будинку дістали тіла двох людей.

"Відбулося руйнування конструктивних елементів приватного житлового будинку... Наразі завершені аварійно-рятувальні роботи по розбору завалів приватного житлового будинку", – йдеться у повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Особи загиблих встановлюють.

Увечері 19 липня окупанти обстріляли з "градів" та артилерії центр міста Гуляйполе у Запорізькій області. Згідно з попередньою інформацією, є загиблі.

За словами свідків, окупанти застосували понад 20 снарядів.

"Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв’язку, приватні будинки", – йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

Цієї ночі росіяни обстріляли з ракетних систем залпового вогню "Град" житловий квартал Нікополя. Було випущено понад 30 реактивних снарядів.

За попередніми даними, дві людини загинули, девʼятеро поранені, шістьох із них госпіталізовано, в тому числі чотирьох неповнолітніх.

Увечері 19 липня ворог завдав ракетного удару по Одещині із застосуванням літаків Су-35.

Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю, повідомили в оперативному командуванні "Південь".

Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Цієї ночі російська армія здійснила потужний обстріл Білогорівки, повідомив у телеграмі голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Після 22 години ворог кілька разів відкрив по Білогорівці вогонь із "градів".

Загалом на межі Донецької області і Луганщини росіяни за добу завдали сім ракетних ударів, здійснили три мінометні обстріли, провели дві атаки зі ствольною артилерією та ще дві – з реактивною. Зараз метою ворога є штурм Бахмута, тож він влаштовує терор у населених пунктах поблизу міста, зазначив Гайдай.

Уранці ворог влаштував мінометний обстріл Сумщини, на Миколаївщині вночі лунали вибухи, в Херсоні і передмістях було чути влучання ракет.

Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

На Чернігівщині вночі зафіксовано три обстріли населених пунктів у Новгород-Сіверському та Чернігівському районах (кулемети, реактивні системи залпового вогню). Ніхто не постраждав. Інформація про руйнування уточнюється.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Вінничині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.  

Міністр оборони України Олексій Резніков запросив виробників зброї випробувати свою продукцію в Україні, під час справжніх бойових дій проти російських загарбників.

"Україна зараз є, по суті, випробувальним полігоном. Багато зброї випробовується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато власних сучасних систем. Вони мають інтелектуальні засоби радіоелектронної боротьби та зв'язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети й балістичні ракети, а також інше обладнання", – розповів Резніков.

Він зазначив, що Україна ділиться всією інформацією та досвідом зі своїми партнерами. І для партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або Туреччині це хороший шанс протестувати своє обладнання. А що? Перспективна ідея…

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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